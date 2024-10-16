Минздрав РФ планирует расширить перечень медуслуг по полису

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Минздравом предложен проект программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы, пишет издание РБК. В ОМС планируют включить высокотехнологичные виды операций для лечения онкологии, гепатитов и сердечных заболеваний.

По ОМС также предлагается оплачивать новые виды операций, включая высокотехнологичные. Среди них: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и т.д.

Впервые предложено регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. Охватить ими в 2025 году предлагается 5% от работающего населения (3,2 млн человек). Кроме этого, дополнительно планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян. Предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек.

Общественное обсуждение проекта продлится до 25 октября 2024 года.

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