Власти региона намерены повысить пособия ветеранам и многодетным на 64,5 руб.

Все новости по теме: Социальные проблемы

Министерство социальной политики Калининградской области вынесло на общественные обсуждения проект постановления правительства, который касается индексации ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 2025 году. Проект MSP — 12863 опубликован на сайте правительства, предложения принимаются до 23 октября.

В постановлении предлагается «установить с 01 июля 2025 года размер индексации 1,03 для ежемесячных денежных выплат» отдельным категориям граждан в соответствии с Социальным кодексом региона. Речь идет о ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей (так сейчас называется выплата многодетным — прим. «Нового Калининграда»), труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, ветеранам становления Калининградской области и лицам, пострадавшим от политических репрессий. В настоящее время выплата составляет 2 152 рублей. Увеличить её предлагается на 3%, то есть на 64,5 рубля.

Оставить публичный отзыв на проект постановления можно до 23 октября по ссылке на сайте правительства.

Отметим, что по данным Центробанка РФ, официально годовая инфляция в Калининградской области на август 2024 года составляла 10,12%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter