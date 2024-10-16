Власти региона намерены повысить пособия ветеранам и многодетным на 64,5 руб.

Министерство социальной политики Калининградской области вынесло на общественные обсуждения проект постановления правительства, который касается индексации ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 2025 году. Проект MSP — 12863 опубликован на сайте правительства, предложения принимаются до 23 октября.

В постановлении предлагается «установить с 01 июля 2025 года размер индексации 1,03 для ежемесячных денежных выплат» отдельным категориям граждан в соответствии с Социальным кодексом региона. Речь идет о ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей (так сейчас называется выплата многодетным — прим. «Нового Калининграда»), труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, ветеранам становления Калининградской области и лицам, пострадавшим от политических репрессий. В настоящее время выплата составляет 2 152 рублей. Увеличить её предлагается на 3%, то есть на 64,5 рубля.

Оставить публичный отзыв на проект постановления можно до 23 октября по ссылке на сайте правительства.

Отметим, что по данным Центробанка РФ, официально годовая инфляция в Калининградской области на август 2024 года составляла 10,12%.