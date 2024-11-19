Правительство области увеличило выплаты ветеранам и многодетным на 64,65 руб.

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Правительство области утвердило индексацию ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многодетным на 3% с 1 июля 2025 года. Соответствующее постановление правительства «Об установлении индексации для ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 2025 году», подписанное губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, опубликовано на портале правовой информации.

Постановлением с 1 июля 2025 года устанавливается размер индексации 1,03 для ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с Социальным кодексом региона: отдельным категориям семей (так сейчас называется выплата многодетным — прим. «Нового Калининграда»), труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления Калининградской области. Отметим, как ранее сообщало правительство области, в настоящее время выплата составляет 2 152 руб. Увеличить её предлагается на 3%, то есть на 64,56 руб.

Проект постановления ранее был опубликован на сайте правительства в октябре.

Напомним, в 2024 году ежемесячную денежную выплату проиндексировали также на 3%, в абсолютных цифрах повышение составило 63 руб. Как сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на министерство соцполитики в ответе на запрос «Нового Калининграда», индексация обошлась бюджету в 63 млн руб. «В соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 08.05.2009 № 282 ежемесячная денежная выплата ежегодно индексируется с 1 июля», — отмечалось в августе в ответе министерства соцполитики на запрос. Коэффициент индексации с 1 июля 2020 года был установлен на уровне 1,03 (размер выплаты составил 1858 руб.), с 1 июля 2021 года — 1,03 (1914 руб.), с 1 июля 2022 — 1,03 (1971 руб.), с 1 июля 2023 −1,06 (2 089 руб.), с 1 июля 2024 года — 1,03 (2 152 руб.).

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