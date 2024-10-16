В Зеленоградске выделили почти 3 млн рублей на украшения к зимним праздникам

На подготовку улиц Зеленоградска к Новому году и Рождеству местные власти выделили почти 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего на портале опубликованы две карточки закупок у единственных поставщиков. Обе датированы 14 октября. Заказчиком является Культурно-досуговый центр муниципалитета. Согласно первой закупке, власти Зеленоградска направили 1,29 млн рублей на изготовление и поставку украшений в город. Так, на средства планируется приобрести 200 гирлянд «Бахрома», 40 гирлянд «Стринг Лайт», 8 светодиодных дюралайтов, а также 12 комплектов для подключения дюралайта и 19 светодиодных деревьев «Сакура». Страна-производитель оборудования — Китай. По условиям муниципального контракта подрядчику необходимо поставить украшения в течение 30 дней после внесения 30% предоплаты. Им стал ИП из Московской области Кобляков Евгений Валентинович.

Украшать город к прадзникам будет ИП Загарин Виталий Валерьевич. По данным базы контрагентов, Загарин также является директором «Зеленоградского торгового дома», а в прошлом занимал кресло депутата в местном окружном совете. На эти работы местные власти выделили 1,5 млн рублей. Подрядчику в срок до 20 декабря необходимо будет украсить Зеленоградск на центральных и крупных улицах, а также на нескольких площадях города. Сумма, выделенная на подготовку к зимним праздникам, составила 2,8 млн рублей.

Накануне стало известно, что власти Зеленоградска приобрели фигуру Деда Мороза на велосипеде и новогодний поезд за 3,5 млн рублей. Как отмечалось в документации, учреждение произвело две закупки у единственного поставщика.