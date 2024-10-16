«Акфену» разрешили ввести в эксплуатацию 25-этажку на Сельме

«Акфену» разрешили ввести в эксплуатацию 25-этажку на Сельме
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Длинная история дольщиков «КалининградЖилСтроя»

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Гайдара, 90. Разрешение получил ООО «СЗ «Акфен» 3 октября 2024 года. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.

Здание располагается на участке с кадастровым номером 39:15:130712:8628. Общая площадь — 52565,4 кв. м. По данным портала «Наш дом.РФ», недвижимость имеет класс «комфорт», дом рассчитан на 480 квартир.

«Акфен» получил разрешение на строительство двух 25-этажных домов на месте недостроя «Калининграджилстроя» на Сельме в ноябре 2016 года. Компания выкупила объект в августе 2015 за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. «Акфен» взял на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Как указано в Едином реестре проблемных объектов, строительство 25-этажек рассчитывали завершить до конца 2023 года. В сентября 2024-го «Акфен» уведомил власти об окончании строительства жилого комплекса «Сити» на Сельме.


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