Власти разрешили ввести в эксплуатацию картофельный центр под Калининградом

Власти разрешили ввести в эксплуатацию картофельный центр под Калининградом
Расположение центра. Изображение: скриншот кадастровой карты Калининградской области

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра по созданию сортов картофеля под Калининградом. Соответствующая информация содержится в реестре, опубликованном на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Производство мощностью в 2,5 тыс. тонн должны запустить в посёлке Невское. Центр принадлежит компании «Мираторг» и расположен на участке с кадастровым номером 39:03:030213:158, состоит из одного этажа, а его общая площадь составляет 2104 кв. м. В комплексе планируется также производство элитных семян картофеля.

Строительство производственного центра в Невском началось в начале июля 2024 года. Ранее пресс-служба «Мираторга» сообщала, что в комплекс по выращиванию семенного картофеля планировалось проинвестировать один миллиард рублей. В компании рассказали, что оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счёт создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывал закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом.

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