Погода в Калининграде 17 октября

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Погода в Калининграде 17 октября

Днём в четверг, 17 октября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до 12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 771 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на востоке области воздух днем прогреется до 13°C, ночью в Славске, Советске и Черняховске температура составит +1°C, в Краснознаменске, Гусеве и Озерске упадет до 0°. В Железнодорожном температура составит днем 13°C, ночью 0°C. В Гвардейске днем ожидает +12°C, ночью +1°C, в Полесске днем +10°C, ночью +1°C.. В прибрежных Зеленоградске, Пионерском и Балтийске ожидается температура днем +10°C, в ночное время +5°C. В Мамоново ночью ожидается погода аналогичная побережью, но днем воздух прогреется до +12°C. В Багратионовске +12°C днем, +1°C ночью.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная погода без осадков. Утром температура будет в районе +3,9°C, днём повысится до +12,8°C, а вечером опустится до +9,4°C. В течение дня прогнозируется слабый юго-восточный ветер. Влажность днём на уровне 60%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает обещает погоду осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днём +9...+13°С. Видимость 3-7 км.

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