В Гвардейске алиментщик с долгом в 1,7 млн попытался оспорить отцовство

В Гвардейске алиментщик пытался оспорить отцовство в суде, чтобы не выплачивать детям долг 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

За неуплату средств на содержание дочерей 2006 и 2011 г.р. мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Сначала он отбыл 8 месяцев исправительных работ, второй раз срок составил 10 месяцев. Только в эти периоды дети получали алименты, которые удерживались из заработка должника. Остальное время он официально не работал, в содержании дочерей не участвовал. Узнав, что к возбуждению готовится третье уголовное дело, должник заявил, что не является отцом детей. Была проведена ДНК-экспертиза, результаты которой подтвердили отцовство.

Приставы передали в прокуратуру материалы дела для утверждения обвинительного акта. Должнику грозит наказание в соответствии со ст. 157 УК РФ вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.