Астроном: 17 октября калининградцы могут наблюдать суперлуние-2024

17 октября калининградцы могут наблюдать суперлуние, которое происходит не чаще, чем раз в год. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Астрономического сообщества, младший научный сотрудник лаборатории астрофизики БФУ им. Канта Алексей Байгашов.



«Это довольно частое явление, которое может быть каждый год, может быть чуть реже — раз в несколько лет. И это очень простое явление, когда Луна находится в ближайшей Земле точке. Луна на самом деле двигается вокруг Земли не по окружности, а по эллипсу — это такая вот сплющенная окружность. И, соответственно, Земля тоже находится не совсем в центре этого эллипса, а в его так называемом фокусе. И вот относительно фокуса Луна просто чуть ближе и чуть дальше от Земли бывает. Эта точка называется апогеем и перигеем соответственно. Сегодня Луна будет в перигее, она будет ближе к Земле, и где-то в среднем процентов на 12 она будет больше, чем обычно», — сообщил Алексей Багашов.

По его словам, увидеть это явление может человек, который часто смотрит на Луну и фотографирует ее. Для среднестатистического обывателя ничего не изменится.

Изображения: БФУ им. Канта