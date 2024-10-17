Застройщику Острова пообещали кредит свыше 26 млрд руб. на реализацию проекта

Застройщику Острова пообещали кредит свыше 26 млрд руб. на реализацию проекта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Компании-застройщику Октябрьского острова в Калининграде пообещали кредит на сумму свыше 26 млрд рублей на реализацию своего проекта. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба «Сбербанка».

Средства планируют выделить московской группе компаний «Кортрос». Застройщик имеет на Острове два участка общей площадью в 7,5 га. На одном из них, самом крупном, «Кортрос» планирует возвести жилой квартал. «Сбербанк» пообещал выдать компании кредит на разработку проектной документации и дальнейшее строительство объекта.

«На территории 7 га планируется возвести жилой квартал с разноформатным предложением премиум- и комфорт-классов на более чем 100 тысяч кв. метров, два гостиничных комплекса на 17 тысяч кв. метров и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тысяч кв. метров. Сумма кредита составит более 26,8 млрд рублей. ГК „Кортрос“ планирует завершить реализацию проекта в 2031 году», — говорится в сообщении банка.

В начале октября стало известно, что ГК «Кортрос» в 2025 году планирует приступить к застройке семи гектаров на Октябрьском острове. Спустя неделю юрлицо получило там ещё полгектара земли. Торги на неё организовала Корпорация развития Калининградской области. На продажу выставили земельный участок с кадастровым номером 39:15:140502:208, площадь которого составляет 5622 кв. м. Начальная цена составляла 140,5 млн рублей. На аукцион заявились две компании: ООО «СЗ «Строй Мастер Град» и СЗ «Город Девелопмент», входящий в структуру «Кортроса». Победителем торгов признали второго застройщика. Он предложил за землю 207,18 млн рублей.

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