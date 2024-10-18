Застройщик Острова заявил о планах привлечь к проекту ведущих архитекторов мира

Компания-застройщик Октябрьского острова в Калининграде планирует привлечь к разработке девелоперского проекта лучших мировых архитекторов. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Кортрос» со ссылкой на генерального директора Станислава Киселева.

Он отметил развитую инфраструктуру Острова, которая состоит из построенного к чемпионату мира по футболу-2018 стадиона и культурно-образовательного кластера с филиалами Третьяковской галереи, Театра оперы и балета и Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Октябрьский остров, по словам Киселёва, стал «новой локацией общественного притяжения». Застройка этой территории является «задачей, на текущей момент посильной не каждому игроку рынка».

«Для создания архитектурной концепции компания планирует привлечь лучшие мировые архитектурные бюро. Следуя визионерским принципам своей главной стратегии развития, девелопер представит проект с улучшенными продуктовыми характеристиками, которые будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет. Во всех объектах будут применяться собственные технологическими ноу-хау компании, которые обеспечат резидентов всеми опциями комфортной жизни», — говорится в сообщении ГК «Кортрос».

В начале октября группа компаний заявила, что в 2025 году планирует приступить к застройке семи гектаров на Октябрьском острове. В проекте предусмотрен жилой квартал. В нём будут предложения премиум- и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Помимо ЖК в проекте заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, а также коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м.