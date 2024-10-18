Погода в Калининграде 18 октября

Днём в пятницу, 18 октября, в Калининграде ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +11°C днём, ночью — +7°C. На востоке области ожидается +16°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ожидается ясная погода. Температура утром +4,9°C, днём +14,7°C, вечером +10,5°C. Влажность на уровне 72%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём по области около +12...+14°С, преимущественно ясно в течение суток. Ветер юго-восточного/восточного направления, 4-8 м/с».

По данным ежедневного оперативного прогноза МЧС по Калининградской области, на территория региона ожидается переменная облачность, без осадков. «Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°C, днём +10...+14°C. Видимость 3-7 км», — сообщает ведомство. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 2 м, у побережья Калининградской области — до 1 м.