Погода в Калининграде 18 октября

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 18 октября, в Калининграде ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +11°C днём, ночью — +7°C. На востоке области ожидается +16°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ожидается ясная погода. Температура утром +4,9°C, днём +14,7°C, вечером +10,5°C. Влажность на уровне 72%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём по области около +12...+14°С, преимущественно ясно в течение суток. Ветер юго-восточного/восточного направления, 4-8 м/с».

По данным ежедневного оперативного прогноза МЧС по Калининградской области, на территория региона ожидается переменная облачность, без осадков. «Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°C, днём +10...+14°C. Видимость 3-7 км», — сообщает ведомство. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 2 м, у побережья Калининградской области — до 1 м.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter