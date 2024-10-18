«Прохладные ночи и тёплые дни»: синоптики ожидают до 15°С в выходные

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Во вторую половину недели установилось влияние антициклона «Вернер», который принёс в регион характерную для соответствующей синоптической обстановки погоду с холодными ночами и умеренно-тёплыми днями. Калининградская область сейчас находится на западной периферии антициклона, где преобладают воздушные массы из южных широт, из-за чего ночи в ближайшие дни обойдутся без серьёзных заморозков. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в дневные часы ожидаются комфортные для этого периода +12...+14°С.

В пятницу днём температура по области составит около +12...+14°С. В течение суток будет преимущественно ясно. Ветер юго-восточного или восточного направления, 4-8 м/с.

«В субботу ночью в Калининграде и области +2...+5°С (на почве не исключены слабые заморозки), на побережье около +4...+8°С. Днём воздух прогреется до +11...+14°С, ясно или малооблачно (небольшая перистая облачность), без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, в порывах до 10-13 м/с», — сообщают «Метеоявления».

В воскресенье ночные температуры в Калининграде и области составят +1...+3°С. Синоптики-любители также не исключают вероятность возникновения слабых заморозков на почве и в низменностях. Днём по области +12...+15°С, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-8 м/с.

По предварительным данным, в начале следующей недели существенных изменений характера погоды ждать не стоит. «В дневные часы можно рассчитывать на повышение температуры до +15...+16°С, что в общем-то очень тепло для конца октября и выше нормы этого периода примерно на 3-5°С», — добавили «Метеоявления».


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