Парусник «Седов» завершил навигацию 2024 года и встал на ремонт в Петербурге

Парусник «Седов» завершил навигацию в 2024 году и встал на ремонт в Кронштадте. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Калининградского государственного технического университета.

«Это был второй учебный рейс барка „Седов“ в навигации 2024 года. Его особенностью стал тот факт, что поход начался не в Калининграде, а в северных широтах. Парусник покинул Мурманск в начале сентября. На его борту в учебное плавание отправились 110 курсантов Мурманского арктического университета и 18 из Керчи. Минувшим днем этот поход завершился, а судно встало на ремонт в Кронштадтский морской завод», — рассказали в КГТУ.



В ходе ремонта, который планируют завершить в ноябре, произведут работы на корпусе, во внутренних помещениях, а также системах водоснабжения. После завершения работ «Седов» должен вернуться в Калининград.