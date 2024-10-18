Власти: региональный ФКР в этом году привел в порядок 288 домов (фото)

Региональный Фонд капитального ремонта привел в порядок 288 домов в 2024 году в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.



Из 288 домов 90 отремонтированы за счёт взносов собственников, за счёт областного бюджета — 172 дома. Еще 26 зданий привели в порядок благодаря консолидированным средствам, в том числе из муниципального бюджета.

Подрядчики отремонтировали 33 фасада, 47 крыш, 13 фундаментов и 41 инженерную систему. За счет средств государственной поддержки установили новые адресные таблички, архитектурно-художественную подсветку и двери.

Как отмечает пресс-служба правительства, Фонд работает во всех муниципалитетах региона. В Калининграде на Гагарина 109 при капремонте фасада за счёт взносов собственников применили три вида отделки: перетир, набрызг и гребёнку. На улице Театральной 36-40 и на проспекте Мира 46-48 установили новую архитектурно-художественную подсветку. В Черняховске в домах на переулке Суворова 1 установили двери-близнецы — два исторических полотна, выполненных в классическом стиле из хвойного дерева и украшенных резьбой. Двери дополнены витражами из цветного стекла с изображением цветов в исполнении калининградского витражиста Александра Полежаева.