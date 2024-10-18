Калининградцев предупреждают о проблемах с телевещанием в понедельник

В Калининграде в начале следующей недели ожидаются проблемы с телевещанием. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«В Калининграде в понедельник, 21 октября, будут проходить плановые профилактические работы на передающем оборудовании РТРС „Калининградский ОРТПЦ“. С 01 до 16 часов ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, „Радио России“, „Радио Вера“, „Радио Гордость“, „Русское радио“, „Новое радио“, „Бизнес ФМ“, „Комсомольская Правда“, „ПИ ФМ“ и „D FM“», — уточняется в сообщении.