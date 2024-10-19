Погода в Калининграде 19 октября

Днём в субботу, 19 октября, в Калининграде ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +13°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 770 мм ртутного столба, ветер 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем также ожидается +13°C днём, ночью — +5°C. На востоке области обещают +12°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ожидается ясная погода. Температура утром +6,2°C, днём +13,6°C, вечером +8,8°C. Влажность на уровне 72%.

По данным ежедневного оперативного прогноза МЧС по Калининградской области, на территория региона ожидается переменная облачность, без осадков. «Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°C, днём +10...+15°C. Видимость 3-7 км», — сообщает ведомство. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 2,5 м, у побережья Калининградской области — до 1 м.