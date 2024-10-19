В ряде регионов РФ беременным решили вручать именное письмо патриарха Кирилла

В 16 регионах РФ в женских беременным начнут вручать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла с поздравлением и пожеланиями «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни». Об этом пишет РИА Новости.

Послание от патриарха будет вложено в «папку помощи», в которой указаны виды поддержки беременных и родивших женщин. Это делается в рамках федерального проекта «Здравствуй, мама!», направленного на профилактику абортов.

«Мы обучаем врачей женских консультаций — они вручают тот самый „пакет помощи“ и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона — там видно, что это уже человек. Также ученые (в том числе с кафедры эмбриологии МГУ) проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона. Потом мы их сопровождаем, даем методические материалы, помогаем, чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения», — пояснила руководитель проекта Наталья Москвитина.

По ее словам, проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения «почувствовала поддержку и сделала правильный выбор в пользу жизни».