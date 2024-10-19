Калининград рассматривается как место проведения «ТЭФИ-Регион» в 2025 году

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В качестве мест проведения Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в 2025 году рассматривают Калининград и Ярославль. Об этом сообщил ТАСС президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В следующем году мы рассматриваем Калининград и Ярославль. Мы стараемся выбирать те города, где можно показать еще и, кроме телевидения, целый ряд культурных и культурно-исторических достопримечательностей», — пояснил Швыдкой.

Он напомнил, что в июне 2025 года состоится церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. «Мы сейчас дискутируем, в каком формате ее проводить. У нас достаточно много номинаций, поэтому, может быть, мы разделим их на три части. В прошлом году мы проводили в два дня», — уточнил Швыдкой.

«ТЭФИ-регион» — телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Он проводится по 18 номинациям.

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