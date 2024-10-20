Погода в Калининграде 20 октября

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Днём в воскресенье, 20 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба, ветер — до 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +13°C днём, ночью — +5°C. На востоке области обещают до +12°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ожидается ясная погода. Температура утром +4,6°C, днём повысится до +13,3°C, вечером похолодает до +10,1°C. Влажность на уровне 86%.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в социальной сети «ВКонтакте», «в воскресенье ночью в Калининграде и области +1...+3°С (на почве и в низменностях не исключены слабые заморозки), на побережье около +4...+7°С. В дневные часы по области +12...+15°С, малооблачно (преимущественно перистые облака) и без осадков. Ветер юго-восточный, 4-8 м/с.».

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