Погода в Калининграде 20 октября

Днём в воскресенье, 20 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба, ветер — до 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +13°C днём, ночью — +5°C. На востоке области обещают до +12°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ожидается ясная погода. Температура утром +4,6°C, днём повысится до +13,3°C, вечером похолодает до +10,1°C. Влажность на уровне 86%.