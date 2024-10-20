Облвласти рассказали о количестве посаженных деревьев в регионе в 2024 году

В 2024 году в Калининградской области высадили более 70 тыс. саженцев деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

Лесовосстановительные работы 2024 года завершились в Полесском округе в посёлке Александровка. Там высадили 1200 елей. Отмечается, что саженцы-трёхлетки вырастили в питомнике под Железнодорожным.

«Всего за этот год на площади 30 гектар высадили 75000 новых саженцев для будущих лесов. За период реализации национального проекта „Экология“ на территории региона восстановлено 2043,5 га леса», — сообщило правительство региона.