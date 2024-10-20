Облвласти рассказали о количестве посаженных деревьев в регионе в 2024 году

Облвласти рассказали о количестве посаженных деревьев в регионе в 2024 году
Фото: правительство Калининградской области
Все новости по теме: Экология

В 2024 году в Калининградской области высадили более 70 тыс. саженцев деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

Лесовосстановительные работы 2024 года завершились в Полесском округе в посёлке Александровка. Там высадили 1200 елей. Отмечается, что саженцы-трёхлетки вырастили в питомнике под Железнодорожным.

«Всего за этот год на площади 30 гектар высадили 75000 новых саженцев для будущих лесов. За период реализации национального проекта „Экология“ на территории региона восстановлено 2043,5 га леса», — сообщило правительство региона.

В середине сентября минприроды Калининградской области пообещало высадить «тысячи молодых саженцев» в 2024 году. Мероприятия должны были пройти в рамках нацпроекта «Экология». Ведомство отметило, что потребность региона в семенах обеспечена за счёт местной лесосеменной базы.

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