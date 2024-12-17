В мэрии объяснили появление саженцев из недружественных стран на улицах города (фото)

В мэрии объяснили появление саженцев из недружественных стран на улицах города (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В мэрии Калининграда объяснили, почему на улицах города появляются саженцы, приобретённые в недружественных странах. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», приобретением посадочного материала чиновники не занимаются.

«Мы закупаем услугу по высадке, — пояснила Дятлова. — Когда коллеги строят тротуар, мы не закупаем плитку. Мы закупаем обустройство тротуара в определенных габаритах. Это разные понятия, то есть мы закупаем высаженные деревья, причём в последнее время с гарантийными сроками и с мероприятием по уходу за ними. Мы делаем и указываем требования к посадочному материалу. Это виды деревьев, которые мы высаживаем, диаметр ствола и высота посадочного материала. Это является основным критерием».

Откуда именно в Калининград привозят саженцы, сотрудники мэрии, по словам Дятловой, не отслеживают.

«Главное, чтобы посадочный материал полностью соответствовал тем требованиям, которые указаны у нас в техническом задании», — добавила она.

Техзадание по саженцам, как пояснила чиновница, «определяется нормативными документами, утверждёнными на уровне субъекта». Эти документы описывают ценность деревьев, а также рекомендации к посадке в городских условиях. Что касается питомников, работающих на территории региона, то они, как уверяет Елена Дятлова, отслеживают потребности муниципалитета и стараются высаживать те сорта, которые наиболее востребованы.

«Есть ли понимание у существующего бизнеса в Калининградской области? Конечно, есть. Мы неоднократно встречались и говорили о том, что мы готовы работать в долгую, потому что мы понимаем, что любой саженец нужно дорастить до того момента, пока он будет высажен в городской среде, — заключила она. — В соответствии с требованиями 44-го федерального закона, у нас вся страна является единым экономическим пространством, поэтому здесь мы не можем вводить ограничения».

Ранее калининградцы прислали в редакцию «Нового Калининграда» фото бирки саженца, посаженного на улице Коммунальной, в районе сквера Шопена. Судя по бирке, дерево было выращено в Латвии и доставлено в Калининград через Узбекистан.

В октябре этого года в правительстве региона сообщили, что в Калининградской области высадили более 70 тысяч саженцев деревьев.

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