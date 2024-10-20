МВД России рассказало о новом способе мошенничества через мессенджеры

Министерство внутренних дел России рассказало о новом способе мошенничества через мессенджер «Телеграм». Сообщение управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опубликовано в официальном телеграм-канале.
Ведомтво опубликовало скриншот переписки в мессенджере. На нём видно, что инициатор диалога присылает собеседнику файл с названием «Фото» и расширением .apk, а также спрашивает, он ли это на фото. При этом отправитель делает это дважды за три минуты.
«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте! Будьте бдительны и предупредите родных и близких!», — заявили в МВД.
Верила всем сердцем, осталась без жилья и денег: история одного мошенничестваВ августе калининградское УМВД заявило, что злоумышленники в своих преступлениях используют различные средства связи, например телефоны и мессенджеры. Зачастую они ищут будущих жертв на сайтах бесплатных объявлений. Помимо этого, мошенники могут создавать фейковые аккаунты руководителей организаций в соцсетях или мессенджерах и писать с них реальным сотрудникам компаний.