МВД России рассказало о новом способе мошенничества через мессенджеры

Министерство внутренних дел России рассказало о новом способе мошенничества через мессенджер «Телеграм». Сообщение управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опубликовано в официальном телеграм-канале.

Ведомтво опубликовало скриншот переписки в мессенджере. На нём видно, что инициатор диалога присылает собеседнику файл с названием «Фото» и расширением .apk, а также спрашивает, он ли это на фото. При этом отправитель делает это дважды за три минуты.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте! Будьте бдительны и предупредите родных и близких!», — заявили в МВД.

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