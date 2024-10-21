Погода в Калининграде 21 октября

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Днём в понедельник, 21 октября, в Калининграде ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 15°C. Атмосферное давление повышенное — 766 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 79%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +14°C. На востоке области +15°C днём, ночью +5°С. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, без осадков. Температура утром +9°C, днём +14°C, вечером +13°C. Влажность днем составит 71%, вечером — 84%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в понедельник ночью в Калининграде и области +4...+7°С (на побережье +6...+10°С), в дневные часы около +13...+15°С (местами до +16°С), облачно с прояснениями и временами ожидаются небольшие дожди (преимущественно в дневные и вечерние часы). Ветер переменный с южного на юго-западный, 4-8 м/с, в порывах до 9-12 м/с», — отмечают в телеграм-канале.

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