Погода в Калининграде 21 октября

Днём в понедельник, 21 октября, в Калининграде ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 15°C. Атмосферное давление повышенное — 766 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 79%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +14°C. На востоке области +15°C днём, ночью +5°С. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, без осадков. Температура утром +9°C, днём +14°C, вечером +13°C. Влажность днем составит 71%, вечером — 84%.