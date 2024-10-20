Областная библиотека приглашает на презентацию книги стихов Петра Старцева

Калининградская областная научная библиотека приглашает горожан на презентацию книги стихов Петра Старцева. Анонс мероприятия опубликован в официальной группе библиотеки «ВКонтакте» (0+).

Название сборника — «Космогонии». Это отсылка к происхождению Вселенной. В издании собрана философская, эксцентричная, чувственная и гражданская лирика. Отмечается, что Старцев «представит наиболее значимые произведения за минувшие 20 лет». Презентация запланирована 22 октября в 19:00. Она пройдёт в читальном зале на втором этаже. Вход свободный.

«Старцев поэтически реинкарнирует город. В его поэзии Гиппельшуле, Аллея Смелых, ДК Вагонзавода и сатурналии в Ратсхофе — единое городское пространство, город, в котором беседа с Кантом скорее обычна, чем невероятна», — приводит библиотека слова из послесловия к книге от кандидата филологических наук, старшего преподавателя БФУ им. И. Канта Анастасии Крысановой.