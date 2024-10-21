СМИ: каждый пятый студент ждёт трудностей в трудоустройстве по специальности

Пятая часть российских студентов считает, что им будет трудно получить работу по специальности сразу после окончания вуза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные из результатов исследования Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС.



Президентская академия провела онлайн-анкетирование в мае-июне 2024 года. Респондентами стали 82 310 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 232 вузов в 74 субъектах РФ. Оценивая свои шансы, 20,6% студентов выбрали ответы «скорее трудно» (17,1%) и «очень трудно» (3,5%). При этом большинство опрошенных (57,2%) оптимистично настроены: из них 40,3% верят, что им будет «очень легко» трудоустроиться, еще 16,9% ответили «скорее легко». Оставшиеся 22,2% затруднились ответить.

На уверенность студентов влияет наличие работы и подработки во время обучения, говорят авторы исследования. Например, 73,3% респондентов, уже работающих по специальности, не ожидают проблем с трудоустройством. Каждый седьмой из подрабатывающих (13,5%) студентов считает, что может столкнуться с трудностями при поиске работы после окончания вуза. Всего же совмещают учебу с работой по специальности около десятой части студентов (11,6%), уточняется в исследовании.

Наибольшую уверенность в своем трудоустройстве по специальности выражают студенты образовательных и педагогических направлений (71,7% опрошенных по специальности), а также будущие медики (63,9%). При этом студенты направлений, связанных с искусством и культурой, а также будущие IT-специалисты меньше остальных уверены, что у них получится трудоустроиться после выпуска — 48,3% и 48,8% соответственно.

Мониторинг был проведен в мае — июне 2024 года методом онлайн-анкетирования, в нём приняли участие 82 310 студентов из 74 субъектов РФ.