На неделе калининградцам обещают «полноценное осеннее тепло»

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В ближайшие дни жителей Калининградской области ожидает «сохранение тепла и даже повышение температур». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Близость циклонов принесёт нам облачность и вероятность осадков с понедельника по среду, впрочем, рассчитывать на сильные дожди вовсе не стоит. В сравнении с предыдущими сутками также значительно потеплеют ночи: в первой половине недели минимальные температуры почти по всей области будут близки к отметке в +10°С! В понедельник и среду будет ощущаться порывистый градиентный ветер, однако он не подберётся к штормовым значениям. Так что нас ждет полноценное осеннее тепло, хоть и без ясного неба», — говорится в сообщении.

В понедельник в дневные часы в Калининграде и области около +13...+15°С (местами до +16°С), облачно с прояснениями и временами ожидаются небольшие дожди. Ветер переменный с южного на юго-западный, 4-8 м/с, в порывах до 9-12 м/с.

Во вторник ночью по области +9...+12°С, днём — около +15...+17°С (местами до +18°С), переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер южный/юго-западный, 3-8 м/с.

В среду ночью по области +8...+12°С, днём около +12...+14°С, переменная облачность и небольшие дожди не исключены в утренние часы, днём и вечером без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый (на побережье до 12-15 м/с).

Во второй половине недели синоптики ожидают возвращения южных воздушных масс и «классической антициклонической погоды» с ясным небом и комфортными дневными температурами до +14...+16°С, что на на 4-6°С выше нормы конца октября. Ночи обещают быть «не слишком холодными», осадки не ожидаются.

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