Роспотребнадзор обследует озеро Поплавок на предмет наличия крыс

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проводит зоо-энтомологическое обследование территории озера Поплавок. Как говорится в ответе управления на официальный запрос «Нового Калининграда», обследование проводится в рамках рассмотрения обращения гражданина с информацией о заселенности грызунами прилегающей территории озера.



«При выявлении нарушений санитарного законодательства администрации ГО „Город Калининград“ будет предложено принять дополнительные профилактические меры», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что санитарным законодательством полное отсутствие грызунов установлено только на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение: «это организации пищевой промышленности, общественного питания, здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей; гостиницы, организации, дома отдыха, пансионаты; детские образовательные и летние оздоровительные организации, организации водоснабжения и канализации; кладбища; садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан; железнодорожные вокзалы, морские вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты; и пр.».

В управлении отметили, что грызуны являются переносчиками инфекционных заболеваний таких как чума, туляремия и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Человек может заразиться как в вследствие укуса грызунов, так и при контакте с предметами, на которых осталась слюна, экскременты или шерсть животного. На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение дератизационные (истребительные) мероприятия организуются хозяйствующими субъектами осуществляющие управление такими объектами, проводятся специализированными организациями дезинфекционного профиля.

«Новый Калининград» также направил запрос по поводу крыс на озере Поплавок в администрацию Калининграда. Власти города сообщили, что им нужно дополнительное время, чтобы подготовить ответ для СМИ.