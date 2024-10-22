Мэрия Калининграда: крыс на озере Поплавок осенью травили дважды

Мероприятия по дератизации территорий общего пользования в Калининграде осуществляются ежегодно. Обработка территории озера Поплавок от грызунов осенью проводилась дважды. Об этом говорится в ответе начальника управления благоустройства, озеленения и экологии администрации областного центра Андрея Орлова на информационный запрос «Нового Калининграда».



Работы по дератизации территорий скверов и зеленых зон, береговых полос Калининграда выполняются в два этапа в рамках муниципальных контрактов, заключаемых между МБУ «Чистота» и подрядными организациями, в соответствии со сроками, установленными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, — отмечается в ответе на запрос. — Работы по дератизации прилегающей территории и береговой полосы озера Поплавок в Калининграде выполнены весной текущего года (1-й этап), а также в период с сентября по октябрь текущего года (2-й этап)».

При этом, как отмечает начальник управления благоустройства, «в виду стихийного скопления грызунов на территории, прилегающей к озеру Поплавок, данная территория при выполнении подрядной организацией 2-го этапа дератизационных мероприятий, обработана дважды».

Отметим, по данным сайта госзакупок, контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт» в феврале 2024 года. В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список входит 86 общественных зон, включая озеро Поплавок.

Ранее управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило, что проводит зоо-энтомологическое обследование территории озера Поплавок «в рамках рассмотрения обращения гражданина с информацией о заселенности грызунами прилегающей территории озера». «При выявлении нарушений санитарного законодательства администрации ГО „Город Калининград“ будет предложено принять дополнительные профилактические меры», — сообщили в ведомстве.

6 октября «Новый Калининград» опубликовал фоторепортаж с озера Поплавок, из которого видно, что зона отдыха стала местом обитания крыс: грызуны устраивают заплывы вдоль береговой линии, роют норы, таскают хлеб у уток, за ними бегают собаки и т.д.

Крысиное царство: озеро Поплавок в Калининграде осаждают грызуны