Мэрия Калининграда: крыс на озере Поплавок осенью травили дважды

Мэрия Калининграда: крыс на озере Поплавок осенью травили дважды
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Город

Мероприятия по дератизации территорий общего пользования в Калининграде осуществляются ежегодно. Обработка территории озера Поплавок от грызунов осенью проводилась дважды. Об этом говорится в ответе начальника управления благоустройства, озеленения и экологии администрации областного центра Андрея Орлова на информационный запрос «Нового Калининграда».

Работы по дератизации территорий скверов и зеленых зон, береговых полос Калининграда выполняются в два этапа в рамках муниципальных контрактов, заключаемых между МБУ «Чистота» и подрядными организациями, в соответствии со сроками, установленными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, — отмечается в ответе на запрос. — Работы по дератизации прилегающей территории и береговой полосы озера Поплавок в Калининграде выполнены весной текущего года (1-й этап), а также в период с сентября по октябрь текущего года (2-й этап)».

При этом, как отмечает начальник управления благоустройства, «в виду стихийного скопления грызунов на территории, прилегающей к озеру Поплавок, данная территория при выполнении подрядной организацией 2-го этапа дератизационных мероприятий, обработана дважды».

Отметим, по данным сайта госзакупок, контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт» в феврале 2024 года. В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список входит 86 общественных зон, включая озеро Поплавок.

Ранее управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило, что проводит зоо-энтомологическое обследование территории озера Поплавок «в рамках рассмотрения обращения гражданина с информацией о заселенности грызунами прилегающей территории озера». «При выявлении нарушений санитарного законодательства администрации ГО „Город Калининград“ будет предложено принять дополнительные профилактические меры», — сообщили в ведомстве.

6 октября «Новый Калининград» опубликовал фоторепортаж с озера Поплавок, из которого видно, что зона отдыха стала местом обитания крыс: грызуны устраивают заплывы вдоль береговой линии, роют норы, таскают хлеб у уток, за ними бегают собаки и т.д.

Крысиное царство: озеро Поплавок в Калининграде осаждают грызуны

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter