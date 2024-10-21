Калининградец подписал контракт с Минобороны, чтобы погасить долг по алиментам

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Калининградец полностью погасил миллионную задолженность по алиментам перед сыном, достигшим совершеннолетия. Для этого он подписал контракт с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд обязал мужчину выплачивать алименты сыну 2003 года рождения, но калининградец не делал этого, полностью переложив обязанность по содержанию ребенка на бывшую супругу. В результате долг перед уже совершеннолетним сыном превысил 1,1 млн рублей.

Мужчина не работал и не имел имущества, на которое можно обратить взыскание. Также должник уклонялся от контактов с судебными приставами, поэтому его объявили в исполнительный розыск. Осознав, что алиментный долг придется выплачивать даже после 18-летия сына, калининградец принял решение подписать контракт с Министерством обороны. Об этом он уведомил пристава-исполнителя, придя в отделение на личный прием.

По прошествии некоторого времени мужчина полностью погасил задолженность перед сыном, а также оплатил исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы, подлежащей взысканию. Деньги уже поступили взыскателю и в консолидированный бюджет государства.


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