Калининградское судно «Академик Иоффе» вышло на изучения течений океана

Калининградское судно «Академик Иоффе» вышло на изучения течений океана
Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
Все новости по теме: Наука

Калининградское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» вышло на изучение течений в глубинах океана. Это заключительный рейс судна в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.

Экспедиция стартовала 20 октября. Отмечается, что учёные планируют исследовать особенности глубоководных потоков Антарктической донной воды в Северной Атлантике и осадконакопление в ключевых районах океана под влиянием природных течений в условиях изменяющегося климата. Помимо океанологов из РАН, в экспедиции принимают участие также учёные из БФУ им. Канта и инженеры АО «Морские неакустические комплексы и системы». Рейс «Академика Иоффе» продлится 60 дней и завершится 18 декабря в Калининграде.

«Полученные учеными в ходе экспедиции современные гидрофизические и геологические данные о состоянии морской среды и морского дна в ключевых районах океана позволят уточнить климатические модели и составить более точные прогнозы климатических изменений. Кроме того, планируется исследовать сформированные под действием придонных течений осадочные тела, привлекающие внимание ведущих мировых нефтегазовых компаний как перспективные коллекторы нефти и газа», — говорится в сообщении Института океанологии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter