Калининградское судно «Академик Иоффе» вышло на изучения течений океана

Калининградское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» вышло на изучение течений в глубинах океана. Это заключительный рейс судна в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.

Экспедиция стартовала 20 октября. Отмечается, что учёные планируют исследовать особенности глубоководных потоков Антарктической донной воды в Северной Атлантике и осадконакопление в ключевых районах океана под влиянием природных течений в условиях изменяющегося климата. Помимо океанологов из РАН, в экспедиции принимают участие также учёные из БФУ им. Канта и инженеры АО «Морские неакустические комплексы и системы». Рейс «Академика Иоффе» продлится 60 дней и завершится 18 декабря в Калининграде.

«Полученные учеными в ходе экспедиции современные гидрофизические и геологические данные о состоянии морской среды и морского дна в ключевых районах океана позволят уточнить климатические модели и составить более точные прогнозы климатических изменений. Кроме того, планируется исследовать сформированные под действием придонных течений осадочные тела, привлекающие внимание ведущих мировых нефтегазовых компаний как перспективные коллекторы нефти и газа», — говорится в сообщении Института океанологии.