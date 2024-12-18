Экспедиция океанологов открыла новые глубоководные течения в Атлантике

Институт океанологии им. Ширшова РАН завершил экспедиционный сезон открытием новых глубоководных течений (экспедиция завершилась в порту Калининград 18 декабря). О результатах деятельности учёных (в экспедиции принимали участие и калининградские специалисты, включая представителей БФУ им. И. Канта), совершивших двухмесячную экспедицию на борту научно-исследовательского судна ИО РАН «Академик Иоффе», «Новому Калининграду» сообщили представители Института.

«Ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта, — пояснили в Институте океанологии. — Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов. Кроме того, океанологи провели первое детальное гидрофизическое исследование течения в разломе Кейн на протяжении 800 км. Несмотря на то, что разлом расположен далеко на север от экватора, здесь были обнаружены воды антарктического происхождения, затекающие как с востока, так и с запада, что свидетельствует о влиянии на глубоководные течения обеих ветвей антарктических вод, расположенных к востоку и западу от Срединно-Атлантического хребта. Данный факт удалось подтвердить и гидрохимическими исследованиями».

Учёные отмечают, что основной целью завершившейся экспедиции было комплексное изучение процессов осадконакопления и динамики придонных течений в малоизученных разломах и каналах Центральной Атлантики на больших глубинах.

Также в ходе экспедиции было протестировано экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения.

Всего за 60 суток было пройдено более 10 000 морских миль. Исследования проводились на восьми полигонах, включая разломы Срединно-Атлантического хребта и на ряде полигонов в восточной Атлантике. Глубоководные работы проводились в абиссали океана (зона наибольших морских глубин — прим. «Нового Калининграда») на глубинах до 6000 метров.

«В результате проведённых исследований ученые определили внутреннюю магнитную структуру горы Грейт Метеор, выявили расположение источников локальных магнитных аномалий и положение магматических очагов и питающих каналов», — добавили в Институте.