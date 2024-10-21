Глава Краснознаменска: сегодня у нас профицит рабочих мест, людей не хватает

В Краснознаменском округе сформировался профицит рабочих мест, ощущается дефицит кадров. Об этом сообщил глава администрации округа Дмитрий Чубарев на брифинге для СМИ.



«Раньше говорили, что в Краснознаменске нет работы. Сегодня у нас профицит рабочих мест, людей просто не хватает. Кто бы где не зашёл — и в государственных, и в муниципальных органах, и коммерсанты, строители. Есть программы, есть что делать, что строить. И, конечно же, фабрика по производству батареек. У меня даже из администрации люди [на гигафабрику] ушли. Чем, как зарабатывать людям — сегодня так вопрос не стоит», — рассказал Чубарев.

По его словам, местные жители не против того, чтобы в округе развивался туризм, что «будет действительно полноценный город, где можно посетить кафе, кинотеатры, то есть вся инфраструктура, чего здесь не хватает. То есть, в туристическом аспекте было бы достаточно интересно», — сказал глава администрации.

Отметим, ранее в Краснознаменске открылся СПА-отель на 30 номеров. Инвестором проекта выступил руководитель зеленоградской сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.