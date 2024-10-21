В области выявили 3,5 тонны мяса, которое перевозили с нарушениями

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Во время рейда 16 октября сотрудники региональных управлений Россельхознадзора и ГАИ выявили 3,5 тонны мясной продукции, которую перевозили с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В результате досмотра 40 транспортных средств специалисты выявили три случая перевозки готовой мясной продукции без оформления сопроводительных ветеринарных документов. Общий вес товара составил 2,9 тонны. Указанное нарушение создаёт угрозу попадания в оборот небезопасной продукции, отметили в Россельхознадзоре.

Также во время рейда выявили факт нарушения температурного режима при перевозке 600 кг замороженного мяса птицы на автотранспорте, не оборудованном рефрижераторными установками.

«С целью оперативного реагирования и принятия мер в пределах своей компетенции информация о перевозке вышеперечисленной подконтрольной продукции направлена в Службу ветеринарии Калининградской области, также в адрес нарушителей направлены предостережения», — сообщили в Россельхознадзоре.

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