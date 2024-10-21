В Калининградскую область не пустили более 19 тонн импортных креветок (фото)

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Порт „Балтийск“» приостановили ввоз в Калининградскую область партии замороженных креветок весом более 19 тонн, поступившей из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«В ходе проведения документарного контроля выявлена дата выработки продукции, не заявленная в ветеринарном сертификате», — говорится в сообщении.

От указанной продукции отобраны пробы и направлены в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований на показатели безопасности.