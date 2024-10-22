Власти признали, что нехватка водителей автобусов коснулась частных перевозчиков

Власти признали, что нехватка водителей автобусов коснулась частных перевозчиков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Дефицит кадров в Калининграде коснулся и частных перевозчиков. О том, что водителей автобусов не хватает в компании «Тотем 8», в понедельник, 21 октября, сообщили представители министерства развития инфраструктуры региона в ответ на жалобу одного из пассажиров. Пассажир высказал претензию в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» на то, что автобус № 103 постоянно переполнен, так как на маршрут выпускают недостаточное количество единиц. В итоге, уехать могут все желающие.

«Сейчас у автотранспортных предприятий области, в том числе компании „Тотем 8“, возникла нехватка водительского состава, — пояснили в министерстве, — из-за этого на маршруте № 103 бывает вынужденный недовыпуск транспортных средств, в связи с этим возрастает нагрузка на остальные автобусы как маршрута № 103, так и других, следующих через Гурьевск в Калининград. Перевозчики принимают все необходимые меры по привлечению новых сотрудников».

Отметим, что в конце сентября горвласти сообщали, что в Калининграде из-за нехватки водителей общественного транспорта введён режим разрывных графиков для сотрудников «Калининград-ГорТранса».

Глава администрации города Елена Дятлова поясняла, что водители в соответствии с новыми графиками отрабатывают с утра, потом отдыхают, после чего выходят в вечернюю смену.

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