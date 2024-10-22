Калининградка подарила Леониду Якубовичу картину из янтаря (фото)

Калининградка Светлана Колодина, ставшая участницей телепрограммы «Поле чудес» на Первом канале, подарила телеведущему Леониду Якубовичу картину из янтаря с изображением домика смотрителя Высокого моста. В понедельник, 21 октября, выяснилось, что спонсором подарка выступил «Янтарный комбинат».



«Калининградский янтарный комбинат предоставил для участия в программе „Поле чудес“ картину с изображением достопримечательности Калининграда — Домика смотрителя Высокого моста на реке Преголе, — сообщила пресс-служба предприятия. — Мозаичное панно выполнено в технике насыпки с применением натурального балтийского янтаря различных фракций — от гальки до пудры. Сырье для изготовления панно добыто в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех».

Уточняется, что янтарная картина, побывав в эфире, отправилась в музей «Поле чудес».