В мэрии Калининграда объяснили, почему «ничейную» технику не отдают на СВО

В мэрии Калининграда объяснили, почему «ничейную» технику не отдают на СВО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда объяснили, почему «ничейную» технику, которую убирают с городских улиц, не отдают на СВО. Ответ представителя горадминистрации стал реакцией на один из комментариев на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Чиновник сообщил, что отдать технику, которая подлежит утилизации, нельзя, так как это практически «металлолом».

«Люди почти никогда не бросают свои машины, которые ещё на ходу, — сообщили в администрации, — люди избавляются таким образом от своего имущества, утилизировать цивилизованно которое им будет дороже. Более того, даже если автомобиль внешне выглядит ремонтопригодным, что на самом деле крайняя редкость, никто не скажет, каково его состояние на самом деле, как хорошо у него работают все важные внутренние системы. Не подведёт ли такой „подарок“ своего нового владельца в самый ответственный момент. Брать такую ответственность на себя мы бы не стали».

В администрации добавили, что «Калининград-ГорТранс» некоторое время назад «передавал часть своего устаревающего парка на эти нужды».

«Там были автобусы, в которых действительно нуждались, и все они были в исправном состоянии», — пояснили в мэрии.

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