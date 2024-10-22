Опрос: каждый пятый калининградец планирует потратить 13-ю зарплату на отпуск

Тринадцатую зарплату по итогам года ожидает получить каждый второй работающий калининградец, каждый пятый из них намерен направить её на отпуск. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.



Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату калининградцы в возрасте до 34 лет (63%). Как отмечает пресс-служба сервиса, число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 47%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, — 54%.

Каждый пятый респондент планирует использовать годовую премию на отпуск и путешествие. 12% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 5% — на себя и текущие потребности. 4% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 3% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% калининградцев собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.

В опросе, который проводился с 19 сентября по 2 октября 2024 года на сайте сервиса, приняли участие представители экономически активного населения из Калининграда.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».