На поставку системы МРТ в Гусеве выделили 150 млн рублей

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На поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящем магнитом для Гусевской центральной районной больницы выделили 150 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В объекте закупки указана «поставка медицинских изделий (система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия». Согласно описанию закупки, индукция магнитного поля (мощность) должна составить 1,5 Тесла, однако «значение характеристики может изменяться участником закупки».

Дата начала подачи заявок для участия в электронном аукционе — 11 октября. Окончание подачи — 23 октября.


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