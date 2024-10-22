Машинисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в Калининграде

По итогам третьего квартала 2024 года самой высокооплачиваемой сферой в Калининграде стали машинисты спецтехники, поездов и самолётов. Средняя предполагаемая заработная плата за полный рабочий месяц составила 86 770 рублей. Как сообщает сервис «Авито Работа», динамика средних зарплат в этой сфере увеличилась на 17%.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказалась перевозка пассажиров и доставка грузов. Новым сотрудникам стали предлагать на 12% больше, чем годом ранее — 83 301 рубль. На третьем месте — операторы стационарных установок и механизаторы. В среднем кандидатам в этой области предлагали около 76 574 рублей (+35% за год).

Ранее сообщалось, что Калининградская область оказалась в числе регионов с низкими зарплатами. Регион расположился на 61 месте в рейтинге по высоким зарплатам. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в январе-июле 2024 года составила 62 100 рублей, а по России — 83 817 рубля.