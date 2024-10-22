Машинисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в Калининграде

Все новости по теме: Экономика

По итогам третьего квартала 2024 года самой высокооплачиваемой сферой в Калининграде стали машинисты спецтехники, поездов и самолётов. Средняя предполагаемая заработная плата за полный рабочий месяц составила 86 770 рублей. Как сообщает сервис «Авито Работа», динамика средних зарплат в этой сфере увеличилась на 17%.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказалась перевозка пассажиров и доставка грузов. Новым сотрудникам стали предлагать на 12% больше, чем годом ранее — 83 301 рубль. На третьем месте — операторы стационарных установок и механизаторы. В среднем кандидатам в этой области предлагали около 76 574 рублей (+35% за год).

Ранее сообщалось, что Калининградская область оказалась в числе регионов с низкими зарплатами. Регион расположился на 61 месте в рейтинге по высоким зарплатам. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в январе-июле 2024 года составила 62 100 рублей, а по России — 83 817 рубля.

Свежие вакансии и резюме можно найти в разделе «Работа» на «Новом Калининграде».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter