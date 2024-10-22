Из автобусов Калининграда хотят убрать терминалы, не принимавшие «Волну Балтики»

Из автобусов Калининграда хотят убрать терминалы, не принимавшие «Волну Балтики»
Фото: архив Нового Калининграда
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В калининградских автобусах планируют демонтировать терминалы, не принимавшие карту «Волна Балтики». Об этом во вторник, 22 октября, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Чиновник пояснил «Новому Калининграду», что терминалы были предоставлены городу для тестирования «Газпромбанком» и проходили обкатку в новых автобусах «Калининград-ГорТранса» и в маршрутках транспортного предприятия Валерия Скибы.

«Ранее у нас было тестирование оборудования „Газпромбанка“, — пояснил Романов. — Эти решения не позволяли привязать „Волну Балтики“. Это про стационарные валидаторы, находящиеся на поручне на входе. Поэтому там работал кондуктор. Сейчас у нас уже проведена торговая процедура по автоматизированной системе учета оплаты проезда. Данная система будет учитывать любые решения, любые карты при оплате, в том числе и „Волну Балтики“».

Все тестовые терминалы, как добавил Романов, должны быть демонтированы до конца января следующего года и заменены новыми. На сегодняшний день они используются на 44 новых муниципальных автобусах большого класса и на нескольких частных маршрутках.

Напомним, что тестирование терминалов началось в марте прошлого года с маршрута № 7. Правда, тогда сообщалось, что терминалы могут принимать карты «Волна Балтики».

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