Беспрозванных выделил 54 млн рублей на покупку шести квартир в Калининграде

Беспрозванных выделил 54 млн рублей на покупку шести квартир в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Правительство области выделило 54 млн рублей на приобретение шести квартир. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что средства направлены на покупку шести благоустроенных двухкомнатных квартир. Площадь каждой должна составлять не менее 50 кв. м. Помещения необходимы для формирования специализированного жилищного фонда Калининградской области. 

При этом в фонд не войдут помещения, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).  Все квартиры необходимо приобрести в Калининграде в 2024 году. Главным распорядителем бюджетных средств назначили Агентство по имуществу региона.

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