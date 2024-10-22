Власти Балтийска получили предостережение из-за состояния авиабазы «Нойтиф»

Администрация Балтийского городского округа получила предостережение из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». Соответствующая информация размещена в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры России.

На сайте говорится, что речь идёт об объектах, которые расположены на Малой набережной, 24, на Балтийской косе. Предостережение муниципалитету вынесла Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона 18 октября. Администрации Балтийска предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».

Глава администрации муниципалитета Сергей Мельников заявил, что ему на данный момент не известно о вынесенном предписании. Он отметил, что власти «ведут постоянную требовательную переписку» с собственниками авиабазы «Нойтиф». По его словам, в администрации готовы пойти в суд, чтобы принудить их убрать строительный мусор, оставшийся после демонтажа двух ангаров.

«Полагаю, что в данном случае надлежит рассмотреть вопрос о судьбе данных сооружений в призме их аварийности, опасности для жизни и здоровья неорганизованных туристов, в судебном порядке изъять из частной собственности и принять, самое главное, [решение] о дальнейшем возможном использовании этих объектов с учетом предполагаемых затрат на сохранение, консервацию и восстановление. Необходимые действия для начала судебных процессов администрация уже накопила. Уровень обсуждения, полагаю, не муниципальный, а в повестку Совета по культуре при Губернаторе надо предлагать к рассмотрению», — написал Мельников.

Ангарами аэродрома «Нойтиф» владеет семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова. Строения перешли в частную собственность в конце 90-х годов. Ранее глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявлял, что собственник ангаров аэродрома на Балтийской косе не заинтересован в их сохранении.

В феврале 2020 года были начаты работы по сносу сооружения № 1. В то же время после обращений активистов два ангара бывшего немецкого аэродрома — № 2, с башней управления полётами гидросамолётов, и № 5 — власти включили в перечень сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия. В конце сентября 2020 первое из двух сооружений признали выявленным объектом культурного наследия. В том же году в октябре такое же решение приняли в отношении второго ангара. Ангары № 1 и № 6 собственник успел разобрать.