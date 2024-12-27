Мельников предложил решить судьбу авиабазы «Нойтиф» на Балткосе через градсовет

Судьбу бывшей авиабазы «Нойтиф», расположенной на Балтийской косе, необходимо решить на областном архитектурно-градостроительном совете. Такое предложение в ходе выездного заседания регионального правительства в Балтийск озвучил глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников.

Вопрос поднял губернатор Алексей Беспрозванных, сообщивший о получении обращения от местных жителей, обеспокоенных судьбой довоенных ангаров, два из которых (№ 5 и № 2, с башней управления полётами гидросамолётов) власти сначала включили в перечень сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия, а потом, в конце сентября и в октябре 2020 года признали выявленными объектами культурного наследия.

Глава администрации округа Сергей Мельников сообщил на заседании, что заявительницей, скорее всего, была хозяйка музея «Старый люнет» Валерия Надымова.

«Я прошу, чтобы вопрос по поводу этих выявленных объектов культурного наследия на градостроительный совет поставили, чтобы решить, что с ними делать, — сообщил Мельников. — Если сохранять, так это сотни миллионов рублей. Мы будем военную немецкую базу сохранять или что мы будем с ней делать?»

В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Мельников отметил, что муниципалитет не сможет самостоятельно распоряжаться таким масштабным объектом, так как у него «нет на это денег».

«Не стоит спускать в муниципалитет такие вопросы, которые касаются ангаров или авандюны вдоль всего балтийского побережья», — заметил Мельников.

В октябре этого года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». Соответствующая информация была размещена в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры России. В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».