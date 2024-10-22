Дятлова — о покупке ёлки для Калининграда: вопрос будет решаться после Нового года

Вопрос с приобретением главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. Об этом журналистам после оперативного совещания в мэрии города во вторник, 22 октября, сообщила глава администрации Елена Дятлова.



«Значит, смотрите, вопрос ёлки будет решаться после Нового года, — заявила чиновница. — Объясню, почему. Мы сейчас на нашей центральной площади устанавливаем ёлку, которая раньше была на этой площади. Сказать сейчас о её состоянии я не могу. К этому Новому году мы устанавливаем ёлку, монтируем её и смотрим на её состояние. Если мы сможем ещё малыми деньгами собрать её в 2025 году, то, конечно, мы её соберём и в 2025 году».

Дятлова пояснила, что каждый раз город предусматривает дополнительные средства на приведение старой ёлки «в чувство»: с неё удаляют ржавчину, подкрашивают, восстанавливают отвалившиеся элементы.

«Мы очень бережно относимся к той ёлке, которая переехала к нам на центральную площадь, — продолжила глава. — Поэтому я сейчас не смогу вам ответить ни да, ни нет. Если мы ещё раз малыми деньгами, подкрашиванием, ремонтом этих элементов, сможем её сделать, то, конечно, мы ничего приобретать не будем».