Дятлова — о покупке ёлки для Калининграда: вопрос будет решаться после Нового года

Дятлова — о покупке ёлки для Калининграда: вопрос будет решаться после Нового года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Вопрос с приобретением главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. Об этом журналистам после оперативного совещания в мэрии города во вторник, 22 октября, сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Значит, смотрите, вопрос ёлки будет решаться после Нового года, — заявила чиновница. — Объясню, почему. Мы сейчас на нашей центральной площади устанавливаем ёлку, которая раньше была на этой площади. Сказать сейчас о её состоянии я не могу. К этому Новому году мы устанавливаем ёлку, монтируем её и смотрим на её состояние. Если мы сможем ещё малыми деньгами собрать её в 2025 году, то, конечно, мы её соберём и в 2025 году».

Дятлова пояснила, что каждый раз город предусматривает дополнительные средства на приведение старой ёлки «в чувство»: с неё удаляют ржавчину, подкрашивают, восстанавливают отвалившиеся элементы.

«Мы очень бережно относимся к той ёлке, которая переехала к нам на центральную площадь, — продолжила глава. — Поэтому я сейчас не смогу вам ответить ни да, ни нет. Если мы ещё раз малыми деньгами, подкрашиванием, ремонтом этих элементов, сможем её сделать, то, конечно, мы ничего приобретать не будем».

Напомним, что купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года.

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