«Сможем обойтись»: Дятлова назвала условия покупки новой ёлки в 2025 году

Городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если закончится Специальная военная операция. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Сити-менеджер заявила, что подготовка города к празднованию нового года-2025 закончена, и напомнила, что вопрос о приобретении новой ёлки поднимался неоднократно. Так, в 2022 году администрация Калининграда выделила деньги и провела конкурс на поставку дерева, однако в связи с обращениями жителей города отправить средства на СВО отменила торги. По словам Дятловой, тогда 56 млн рублей власти города отправили Министерству обороны РФ. Она продолжила, что в 2024 году средства на эти цели не выделялись.

«На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придержимся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]», — рассказала Елена Дятлова.

Напомним, что купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года. В октябре 2024 года глава администрации заявила, что вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. Решение будет зависеть от состояния ёлки.