«Сможем обойтись»: Дятлова назвала условия покупки новой ёлки в 2025 году

«Сможем обойтись»: Дятлова назвала условия покупки новой ёлки в 2025 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

Городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если закончится Специальная военная операция. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Сити-менеджер заявила, что подготовка города к празднованию нового года-2025 закончена, и напомнила, что вопрос о приобретении новой ёлки поднимался неоднократно. Так, в 2022 году администрация Калининграда выделила деньги и провела конкурс на поставку дерева, однако в связи с обращениями жителей города отправить средства на СВО отменила торги. По словам Дятловой, тогда 56 млн рублей власти города отправили Министерству обороны РФ. Она продолжила, что в 2024 году средства на эти цели не выделялись.

«На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придержимся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]», — рассказала Елена Дятлова.

Напомним, что купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года. В октябре 2024 года глава администрации заявила, что вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. Решение будет зависеть от состояния ёлки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что не планируют устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. Аналогичное решение — в связи с проведением СВО — было принято и годом ранее. Елена Дятлова в ноябре отмечала, что Калининград не стоит считать городом для праздников.

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