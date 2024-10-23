Отбывающий срок за госизмену калининградец погасил судебный долг после ареста авто

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Судебные приставы Калининградской области арестовали и изъяли автомобиль должника, находящегося в местах лишения свободы. После принудительной меры осужденный выплатил уголовный штраф. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Владелец автомобиля был осужден за госизмену и в настоящее время отбывает наказание. Суд также обязал калининградца выплатить уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. В местах лишения свободы у осужденных есть право работать, получать доход и постепенно выплачивать задолженность. Однако гражданин такой возможностью не воспользовался и не предпринял мер к погашению долга. Приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть автомобиль, и объявили имущество в исполнительный розыск. Но более года движение машины не фиксировалось.

Транспортное средство должника выявили во время рейдового мероприятия с Госавтоинспекцией на одной из калининградских улиц. За рулем автомобиля марки «Toyota Yaris» 2003 года выпуска находилось третье лицо. Судебными приставами автомобиль арестован, изъят и препровожден на специализированную стоянку. В течение 10 дней задолженность была погашена.

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