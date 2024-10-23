В Зеленоградске тестируют автоматизированную систему контроля ПДД (видео)

В Зеленоградске в тестовом режиме запустили автоматизированную систему контроля правил дорожного движения «ПаркРайс — С». Как сообщает администрация округа, в полном объеме система заработает в течение десяти дней.



«Автомобиль, на который установлен комплекс, двигается по городу в соответствии с разработанной схемой движения по маршрутам с наиболее проблемными местами в центральной и исторической частях города. Комплекс фиксирует нарушения правил парковки», — отметили в администрации.

Система интегрирована с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) и информационно-аналитической системой ГИБДД СПО «Паутина». Данные с «ПаркРайс-С» передаются в центр обработки данных ЦАФАП, где данные проверяются и обрабатываются для формирования постановлений о правонарушениях. Кроме того, «ПаркРайс-С» автоматически проверяет все зафиксированные номера транспортных средств по базам данных розыска и других учетных систем. В случае совпадения с розыском, система мгновенно оповещает оператора и передает данные в ЦАФАП для дальнейшего действия.

Власти полагают, что внедрение автоматического контроля «позволит привить водителям навыки безопасного движения и парковки, а также уважения ко всем участникам дорожного движения».