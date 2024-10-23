Калининград вошёл в число популярных у иностранных туристов российских городов

По итогам лета 2024 года Калининград вошёл в десятку крупнейших туристических центров России, популярных у иностранных туристов. В основном в областной центр приезжали из Китая, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана, сообщает пресс-служба сервиса онлайн-бронирования «Островок».



«Около половины из них (45%) останавливаются в отелях, столько же предпочитают апартаменты, гостевые дома, виллы и бунгало. Каждый десятый бронирует размещение в хостелах», — добавили в пресс-службе. Средняя стоимость забронированной ночи в Калининграде зарубежными туристами составила 5350 рублей за ночь, что на 21% меньше среднего показателя по России.

Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что за восемь месяцев 2024 года Калининградская область приняла более 1,5 млн туристов, что на 10% превышает показатели за аналогичный период 2023-го. Летом турпоток составил 810 тыс. человек — на 9% больше, чем годом ранее. Власти региона также рассчитывают, что по итогам 2024 года турпоток в регион составит 2,2 млн человек.