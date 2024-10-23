Калининград вошёл в число популярных у иностранных туристов российских городов

Все новости по теме: Туризм

По итогам лета 2024 года Калининград вошёл в десятку крупнейших туристических центров России, популярных у иностранных туристов. В основном в областной центр приезжали из Китая, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана, сообщает пресс-служба сервиса онлайн-бронирования «Островок».

«Около половины из них (45%) останавливаются в отелях, столько же предпочитают апартаменты, гостевые дома, виллы и бунгало. Каждый десятый бронирует размещение в хостелах», — добавили в пресс-службе. Средняя стоимость забронированной ночи в Калининграде зарубежными туристами составила 5350 рублей за ночь, что на 21% меньше среднего показателя по России.

Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что за восемь месяцев 2024 года Калининградская область приняла более 1,5 млн туристов, что на 10% превышает показатели за аналогичный период 2023-го. Летом турпоток составил 810 тыс. человек — на 9% больше, чем годом ранее. Власти региона также рассчитывают, что по итогам 2024 года турпоток в регион составит 2,2 млн человек.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter